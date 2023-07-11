754支威士忌明天開始變賣，有興趣的民眾儘早到場以免向隅。（士林分署提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

行政執行署士林分署受台北地檢署囑託，變賣「im.B詐騙案」主嫌曾耀鋒擁有的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」754支，每箱1萬5000元，平均一支只要2500元，有興趣收藏的民眾可以直接前往士林分署購買，不需要經過拍賣程序。

士林分署指出，查扣變賣的噶瑪蘭 威士忌，根據英國《獨立報》報導，台灣金車酒廠的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」打敗來自世界各地的競爭者，贏得了世界威士忌競賽（World Whiskies Awards WWA）「世界最佳單一威士忌」以及「2015亞太最佳單一麥芽威士忌」的獎項。

購買的時間，士林分署定明日起連續8個上班日，每天上午10時30分至11時30分、下午3時30分至4時30分，變賣曾嫌所有噶瑪蘭威士忌共754支，每箱6支、價格為1萬5000元，剩餘4支定1萬元，有意購買的民眾，攜帶身分證，可以使用現金或信用卡支付。

相較於上月16日拍賣的紅酒144支，經過競價以260萬多元拍定，超過底價94萬多元，26日拍賣威士忌、白蘭地也同樣溢價136萬多元，讓im.B詐騙主嫌的犯罪所得，以最短時間完成變價，此次噶瑪蘭威士忌變賣會，士林分署表示，賣完就結束，有興趣收藏的民眾儘早儘早到場，以免向隅。

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