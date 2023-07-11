資深媒體人、作家于美人4月宣布以無黨籍身分參選北市中正、萬華立委，積極跑基層的她透露，很多選民都跟她說不用再提新政見，因為過去兩黨提的都更、老人長照、能源和教育問題等，都還沒有被落實，同時，于美人也坦言，參選2個月以來，經費已經超支了。

于美人投入選戰，根據《三立新聞網》報導，積極跑基層的她透露，很多選民都跟她說不用再提新政見，因為過去兩黨提的都更、老人長照、能源和教育問題等，都還沒有被落實，希望于美人把選民的需求放在心上。

同時，于美人還分享，有民眾問她「選真的？選假的？」讓她印象超深刻，也有民眾送她6字真言「說破嘴，跑斷腿」就會選上了。于美人也坦言，參選2個月以來，經費已經超支了，現在已經用了8成、花費上千萬，接下來會進行募款，以免斷炊。

其實，于美人決定參選前，有把這個決定告訴媽媽和一對子女，女兒先是驚訝問她：「一定要這樣嗎？」不過仍貼心送上盆栽幫媽媽加油，于媽媽則包10萬元紅包贊助，還親筆寫下「于美人立委高票當選」，以行動支持女兒參選。