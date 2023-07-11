為期兩天的北約峰會即將在今、明兩天展開（11～12日），烏克蘭的未來成員地位將是關鍵議題。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天透過推特表示，經過密集會談，北約已達成共識，將「成員國行動計畫」（Membership Action Plan，MAP）從烏克蘭加入北約的道路上移除，大幅縮短進程，對烏克蘭來說是一大勝利。不過美國和德國仍反對在此刻邀請烏克蘭戰後加入北約，預料峰會上可能和其他成員國再現分歧。

根據《衛報》、《每日電訊報》報導，拜登前往立陶宛參加北約峰會前，10日先飛往倫敦與英國首相蘇納克會面。英國表示，希望能在峰會開始前，表達「支持烏克蘭加入北約」，但美方提出了不同的意見。

陪同拜登訪問倫敦的美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）表示，針對讓烏克蘭「自動或立即」加入北約的提議，白宮內部出現了抵制聲浪。拜登也指出，現在討論烏克蘭是否加入北約並進行投票仍「為時尚早」。

對於在此刻提供烏克蘭加入北約的路線圖，德國也表示擔憂。據消息人士透露，德國打算在北約峰會期間，呼籲其他成員國為烏克蘭提供更多安全保障，避免把焦點放在入盟議題上。「柏林不願讓烏克蘭立刻加入北約，」消息人士表示，「他們不想看到普丁測試北約第五條款。」根據北約第五條款，也就是共同防禦條款，如果其中一個成員國受到攻擊，其他成員國必須提供軍事援助。

北約10日取消了對烏克蘭遵守「成員國行動計畫」（Membership Action Plan，MAP）的要求，這是其他國家需花費數年才能實現的入盟目標，對基輔而言是一大勝利。烏克蘭外長庫列巴對此表示歡迎，但仍強調希望能在此次北約峰會上獲得「明確邀請」。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，有信心成員國之間將「達成共識」，但截至目前為止，英、法和其他北約東翼成員國仍無法說服美國就此事展開進一步討論。