彰化縣警局舉辦強化警察裝備授車典禮。（孫英哲攝）

彰化縣警局舉辦強化警察裝備授車典禮，彰化縣長王惠美校閱車輛。（孫英哲攝）

首批在彰化！彰化縣警局今天上午舉辦強化警察裝備授車典禮，新採購的巡邏車24輛、交通事故處理車3輛及巡邏機車104輛，在縣警局停車場整齊排列，場面壯觀，其中24輛巡邏車主力為擁有酷炫外形的現代車廠休旅車Tucson L，為全國各警政單位首批配發啟用。

彰化縣政府今年度編列2910萬元，總計採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，共汰換警用車輛131輛，今天上午舉行授車典禮，由縣長王惠美、彰縣警局長張國雄主持授車儀式後， 參與典禮的員警同時間上車，「碰」的一聲整齊地關上車門，魚貫駛出會場。

授車典禮中最受注目的是場中24輛嶄新的巡邏車，其中多數為休旅車車型，在陽光照射下閃閃發亮，這些警用休旅車有著帥氣外形，尤其是車頭水箱護罩以及頭燈的新穎設計，充滿科技感，讓人印象深刻。

彰化縣警局後勤科指出，考量到警車需搭載許多執勤裝備，例如取締酒駕勤務時，需用到交通錐、指示牌等，車內空間需求較大，因此採購巡邏車時，就以空間機能較佳的休旅車為主。新配發的休旅車型式巡邏車為現代車廠的Tucson L，該局為全國警政單位中率先使用該車款執勤的單位。

警用巡邏車版的Tucson L為 2.0車型，目前以公標案為主，在動力部分採汽油自然進氣4缸引擎，搭配6速手自排變速箱。

警車版Tucson L 2.0與市售版1.6除動力規格不同，外觀上也有差異，其中最明顯的不同就是警車版在尾燈方面沒有配備LED尾燈以及貫穿式光條，不過，相較市售版，警車版的在前保桿下方有增設前霧燈燈組。

「工欲善其事，必先利其器！」彰化縣長王惠美表示，感謝警方在治安工作的付出，讓彰化縣在全國的治安評比表現良好，縣府也責無旁貸全力做警方最大的靠山。

從2020年到2023年間，彰縣府共編列1億7790萬元，汰換警用汽車164輛、機車488輛，此外，辦公廳舍的更新方面，共有6個新建廳舍，以及新建刑事大樓及整修彰化縣警局外牆，總計花費逾5億元，加上天眼防衛系統，彰化縣是六都以外，唯一監視系統破萬支的縣市，今年度又編列1億1千多萬，再打造更完整的防護網。