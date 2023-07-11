加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在北約峰會於立陶宛召開前夕，訪問立陶宛鄰國拉脫維亞。

自2014年俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞（Crimea）以來，北約已在愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家派駐由約1000人組成的多國部隊。這些戰鬥群的配置是為了在衝突萬一發生時，可調動形成規模更大的部隊。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，北約已加強部署戰鬥部隊，而國境與俄國接壤的波羅的海國家也不斷呼籲進一步加強戰鬥群，將其組建為約3000至5000人的戰備旅。

杜魯道與拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）簽署一項協議後，在拉脫維亞的阿達齊（Adazi）軍事基地舉行聯合記者會。杜魯道表示：「我們將把加拿大駐軍人數增加一倍以上…以服務並捍衛民主與法治。」

北約駐拉脫維亞的戰鬥部隊由加拿大指揮，目前由1700多人組成，其中包括來自北約另外9個成員國的部隊。這是加拿大最大規模的海外軍事活動。

杜魯道表示，增派加國駐軍「將強化我們的陸、海、空作戰能力，同時支持在中歐及東歐的特種作戰」，而其他國家也將增派兵力。

自2014年來，波羅的海3國雖大幅增加軍費開支，但其經濟和軍事規模仍小。加拿大承諾將提供26億加元（約新台幣626億元），在2023-2024年度起的3年間更新與擴大駐拉脫維亞任務兵團。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120711