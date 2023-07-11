瓜地馬拉總統大選糾紛不斷，選舉當局確認得票前兩名的候選人將在8月20日舉行第2輪決選，至今已經過了兩週，但法院應一些政黨要求進行干預，阻止選舉結果的認證。

美聯社報導，此一推遲引發了各種傳言，指賈麥岱（Alejandro Giammattei）可能會尋求保住權位，因為進入決選的一名候選人矢言要解決貪腐問題。賈麥岱被美國政府等指責開民主倒車，是一位不得民心的領導人。

在沒有提供具體細節情況下，賈麥岱譴責有人「散布假消息、絕對錯誤且有偏見的謠言」。他說，他要告訴瓜地馬拉人，他將遵守憲法規定，他的任期將於2024年1月14日結束。

他表示，第2輪投票應如期舉行，他會致力將政權移交給總統當選人。

在首輪投票中，中間偏左的「團結希望黨」（Unity of Hope, UNE）候選人、67歲的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）獲得第一高票，但有多個右翼政黨認為選舉恐有舞弊之嫌，要求當局檢查選票。

憲法法院隨後勒令檢查選票，檢驗結果於本月6日完成，確認托瑞斯和阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）得票率分居第一和第二。

然而，下級最高法院（Supreme Court of Justice, CSJ）在一份僅由主席巴爾德斯（Silvia Valdes）簽署的聲明中，下令選務當局暫緩認證選舉結果。

阿雷巴洛在申訴中要求廢除下級最高法院的命令，並對巴爾德斯可能「濫用權力」展開刑事調查。

挑戰首輪選舉結果的最後期限已於8日截止，托瑞斯也要求「最高選舉法院」（Supreme Electoral Tribunal, TSE）認證結果，並為決選鋪路。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120711