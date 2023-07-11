高盛指出，對沖基金經理鑑於大陸政府潛在的振興經濟措施，決定改變操作方向，增持陸股股票。高盛統計，在11個中國股票類別之中，投資人淨減持健護、金融、通訊及地產等類別，增持電商及ETF資產。

大陸A股11日開盤動盪，滬深兩市現小漲約0.07％。政策方面，中國人民銀行和國家金融監管總局在10日晚宣布，將兩項便利房企向金融機構的貸款政策，期限將延長至2024年12月31日，帶動11日早盤大陸房產股上揚。