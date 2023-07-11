最高檢察署。 （本報資料照）

民進黨立委陳明文遭爆以兒子陳冠廷名義貸款1億元蓋養豬場，引發軒然大波，「司法改革黨」黨主席張靜律師、資深媒體人黃越宏認為 農委會、竹崎鄉農會辦理陳氏父子貸款案時疑涉違法超貸等情事，11日前往最高檢察署向檢察總長邢泰釗告發陳明文、陳冠廷、農委會承辦人、竹崎鄉農會總幹事涉嫌圖利、背信等罪，請求檢方盡速傳喚陳氏父子等人偵辦。

告發狀指出，立委陳明文於2011年間以新台幣3000萬元購買嘉義縣竹崎鄉山子門段61-3、61-6及61-7地號共3筆土地，該3筆土地原本是舊式養豬場陳明文買下這3筆土地後登記在兒子陳冠廷名下。

但不久這3筆土地竟先後於2011年11月25日、2022年4月22日及2023年4月21日分別向竹崎鄉農會設定抵押貸款新台幣2500萬元、9200萬元及1900萬元，合計設定抵押貸款1.3億元。

陳氏父子竟能將價值3000萬元之土地，貸款1億多元，陳明文雖稱其申貸7280萬元，但不論1億多元或是7280萬元，都涉及特權超貸，更違反公職人員利益衝突迴避法，非法申請行政院農業委員會「百億基金輔導」獲得輔助金，內情不單純，涉有官員圖利及違反《公職人員利益衝突迴避法》等犯行。

張靜、黃越宏質疑，竹崎鄉農會處理陳氏父子貸款案，為何值錢建物不設抵押，是否涉有超額貸款？有無涉犯背信犯行？農委會「百億基金輔導補助款」明定公職人員不得申請，為何陳家父子能夠違法取得？是否涉及圖利？請求檢方 盡速介入偵辦釐清。