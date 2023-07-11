國民黨總統參選人、新北市長侯友宜11日主持市警局7月份治安會報，頒發紀念品給即將退休的新北市警局副局長沈伯陽（右）。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜11日主持市警局7月份治安會報，他針對夜店殺警案的受刑人移到外役監表達強烈不滿。（高鈞麟攝）

新北市長侯友宜今（11）日上午主持警察局治安會報，針對夜店殺警案的服刑人易寶宏在外役監坐爽牢，侯友宜表達強烈的不滿，他指出民進黨政府說要修法已經很久，結果優先修法變成幽靈修法，每到選舉才想做事，碰到事情才想要改變，根本沒有把警察同仁放在心裡。

侯友宜主持會議前，特別先頒獎致贈給即將退休的警察局副局長沈伯陽，侯表示沈伯陽是自己在警校時期的同學，他從基層警員一路做到新北市警察局副局長，一步一腳印，用誠懇的態度落實在警察工作上，非常不捨同學榮退，也祝賀沈副局長人生將邁入新的里程。

侯友宜向同仁致詞時指出，近期在新北市所有同仁的努力下，不論是交通的維護或案件的偵辦，都有極大的成效，讓治安十分平穩。他也說，第一線執勤的同仁經常面對窮凶惡極的歹徒，用生命捍衛人民的安全，若警察執勤時，不幸英勇犧牲殉職，絕不是警察一個人的事，而是一家人的事，也是全體警察的事。

侯友宜強調，警察是站在第一線執勤，很多人無法理解「經歷生死」、「生死一線間」，所以同仁們必須妥善保護自己，避免憾事發生，而當同仁在第一線打擊犯罪時，司法就成為警察的後盾，讓同仁無後顧之憂。警察逮捕到的嫌犯，也應受到司法的審判。

不過，侯友宜話鋒一轉，「警察同仁的生命不可白白犧牲」，他針對夜店殺警案的受刑人移到外役監表達強烈不滿。他說，在國外若殺害警察，通常會受到嚴懲，甚至死刑，為何在台灣殺害警察的罪犯才服刑2年多，即被移至外役監服刑，這是嚴重打擊警察士氣。每到選舉，政府才想做事，碰到事情才想要改變，根本沒有把警察同仁放在心裡。

最後，侯友宜再度慰勉同仁的辛勞，也向同仁加油打氣，警察唯有團結，才能捍衛司法的正義，保護人民的生命財產安全。