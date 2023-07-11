天后徐懷鈺今年上大陸實境節目《乘風2023》（又稱《浪姐4》）一舉一動都成為話題，她脫去先前第一次公演（一公）的不熟練，每次表演都讓人耳目一新，未料在最新一期五公後慘遭淘汰，成為該節目第一個出局的台灣女星，網上花絮流出，可見Ella求徐懷鈺留下來參加敗部復活賽但她不肯，被問到是不是想回家？徐懷鈺噴淚點點頭沒多說話。

台灣女星Ella、賈靜雯、A-Lin、陳意涵、徐懷鈺今年受邀上《乘風2023》，成為台灣代表，但在第一次公演時準備時間不足，徐懷鈺慘遭網友批評「滑水」，讓她身心俱疲，之後她越挫越勇進步有目共睹。在最新一期第五次公演中，她被安排和A-Lin合唱《不要再孤單》，未料如先前流出的小道消息所說，以第20名被慘遭淘汰，第21名的謝欣也是這集節目同步被出局的名單。

徐懷鈺遭淘汰消息一出，許多網友直呼不敢相信，也有人認為賽制不公，而一段花絮影片中可見徐懷鈺離開的心意已決，Ella問她為何不留下來試試看敗部復活賽？徐懷鈺無奈說：「我不想要」，Ella繼續問：「妳累了？妳想要回家了是嗎？」徐懷鈺沒說話點點頭，接著噴淚擁抱Ella。

見此，Ella不捨說：「我知道妳很累」，還是尊重徐懷鈺的決定，其他人也心情低落，徐懷鈺則說她覺得她最後的舞台已經足夠了，看到自己唱完歌時大家的反應已經值得了，其他人也讚她在這過程不僅表現進步，心胸也逐漸打開融入大家，是進步最多的人，其他網友表示：「Yuki展現了一個平民天后該有的本色，不是她不配成團，而是這個團一堆躺贏的配不上Yuki。我希望她有更好的作品和演唱會機會」、「Yuki被淘汰後，我完全不想看了」、「感謝她真的來到這個舞台，圓了我們的夢」、「高光時刻優雅的離開！沒有遺憾！我會永遠支持你的！Yuki！」。