在照顧好呷時，魏蔓時刻把牠擁在懷中。（魏蔓提供）

送養好呷後，魏蔓曾去探望牠，好呷一見到她仍拼命撒嬌。（魏蔓提供）

魏蔓5月時完成凍卵後，內心相當澎拜。（魏蔓提供）

自認母愛氾濫的魏蔓，在《TOP DOG回家》中與羅志祥、李宣榕等認領成犬的守護者不同，對當時僅2個月大的「好呷」情有獨鍾，時刻都將牠捧在手中。談到去年逝世的家犬Puki，魏蔓強忍淚水，坦言當時太過壓抑情緒，導致她常沒來由的落淚，「我才發現我根本沒有去好好處理心中的難過。」

魏蔓說，家中飼養14年的狗Puki，去年4月在她懷中過世，媽媽當時因為太過悲傷短暫失憶，她為此壓抑情緒，不在家人面前落淚，也藉工作逃離台灣，短暫飛到美國拍攝電影《我的天堂城市》，「我真的是硬把悲傷吞下去，因為我不可能在我媽面前哭，或是在她面前再多提狗狗的事情。」

正當她迷惘時，《TOP DOG回家》邀約她加入，她直覺節目裡會有她想要尋找的答案，所以二話不說點頭答應。因為節目的關係，魏蔓將好呷帶回家照顧3個月，媽媽起初擔心自己再次陷入小狗魅力，極度的抗拒好呷靠近，但最後還是好呷軟萌的模樣迷倒，甚至第1次主動打開Puki的遺物，「我們有很多衣服給你穿耶」，那一刻，魏蔓感覺媽媽終於走出傷痛。

與其他浪浪不同，好呷沒有在第一時間找到收養家庭，這讓魏蔓與牠額外多了10天的相處。那些日子裡，魏蔓帶好呷全台跑透透，「牠跟我一起看台灣第一道日出、去新竹的公園玩」，甚至在分開前的最後一晚，帶好呷去住寵物旅館，為彼此留下難忘的回憶。最後沒有直接收養好呷的原因？魏蔓坦言內心有過「好呷這麼可愛，為什麼我不收養？」的糾結，也不斷問自己為什麼不敢養。但說到底，她就是不想讓年邁的父母再次經歷死別的傷痛。

雖然現在沒有飼養小孩，魏蔓仍渴望成為母親，她在5月時完成凍卵手術，「原來我真正的母愛，源自於孕育自己下一代的渴望」。談到凍卵，魏蔓眼神變得炯炯有神，表示凍卵時她內心感受到前所未有的愉悅，「我達到一個新境界的快樂，我那時才知道原來我的母愛是有所歸的。我很肯定，我想要擁有自己的小孩，在凍卵時，我覺得我就是在為我的孩子做準備，第一次覺得跟他那麼靠近，是一種身心合一的感覺。」對好呷的母愛，激發了凍卵的念頭？魏蔓表示不全然，因為她從小就特別會照顧身邊人，不管是弟弟、還是弱勢同學，她都會像個大姊姊在旁保護。

對感情低調的她，表示目前單身，「講這樣有點做， 但是我覺得現在這個時代，會遇到很多來來去去的人」，她也說，雖然很渴望小孩，但如果將來沒有機會擁有，她也會選擇接受，不會強求。