國科會轄下的財團法人國家實驗研究院今天慶祝成立20周年，當年的催生者之一、行政院長陳建仁表示，在台灣科技發展的生態系中，國研院和工研院是兩隻腳，尤其國研院扮演學界和產業界的橋樑，非常重要。他期許國研院可以帶動國內與國際的科技發展，進一步讓台灣向世界邁進。

而台大校長陳文章在應邀發表主題演講時表示，他最近募到2億元，可以每給月給100到150萬元的待遇延攬國際人才。而這些重量級學者來了以後，不只是為了台灣大學，也會讓他們到不同學校去演講，以協助台灣整體高教發展。

國研院2023年成立時，陳建仁是國科會副主委，他今天抱著「回娘家」的心情，參與國研院20周年慶。他表示，國研院轄下有7大研究中心，過去20年來，透過各中心的整合及合作，有非常亮眼的表現。

陳建仁表示，他前幾天接見美國亞利桑那州鳳凰城市的市長，這位市長感謝台積電在他們那裡設廠，並讚嘆台灣是了不起的科技島。他則回應，台灣在半導體產業，已完成垂直和水平整合，其中上游的科研持續精進，而國研院在其中扮演相當重要的角色。

國科會主委同時也是國研院董事長吳政忠指出，國研院協助上游的學術界做出前瞻的研究成果，然後還要盡量把上游學術界的研究成果，銜接到新創，擔任中介的角色，這樣學術界的成果才能繼續往下發展。

在今天慶祝會中，並邀請台大校長陳文章以「台大學研展望與科研人才庫」發表主題演講，介紹國際上的科技發展趨勢、台大重點學術研究、台大與國研院合作議題，以及未來人才培育與人才延攬。

而台大校長陳文章在應邀發表主題演講時表示，根據各項國際研究報告，未來最重要的三項科技是數位、AI及永續，台大將透過與中研院、工研院等機構設立科技研究中心，然後延攬國際人才進駐。

陳文章說，台灣之所以受到國際重視，不只是因為台大或台積電，而是因為上中下游有很好的聚落。他所做的事不只是為了台大，而是希望台灣學術界可以整體一起發展。

陳文章同時提出Double Offer的構想，譬如從國外延攬一個傑出人才後，由台大和工研院都聘他，或是工研院聘一個人才後，台大在再聘他為業界講師，透過多個機構的合作，延攬更多世界傑出人才到台灣。