現任高檢署檢察官林仲斌於2013年任台南地檢署檢察官時，因偵辦台南市政府警察局邱姓派出所所長涉貪案，意外在KTV側錄到當時的南檢主任檢察官吳岳輝、李宗榮2人，在有女陪侍的包廂喝酒。事後，已轉任律師的吳岳輝自訴林仲斌違法監聽，一審原本處刑8月、緩刑2人，但台南高分院今天撤銷原判決，改判林仲斌違法監聽無罪；對此，吳岳輝強調無法接受，一定會上訴三審。

據查，林仲斌2011年為南檢黑金專組檢察官，2011年9月15日南檢立案調查時任市警局邱姓派出所長疑似貪瀆案，由林仲斌指揮偵辦，林發交給檢察事務官陳能群，以及支援辦案的郭姓員警等人調查蒐證。

2013年1月8日晚間郭員監聽時，得知酒店業者王孝瑋當晚要派5名酒店小姐到北海KTV出場，遂請民間友人A男戴手錶型密錄器，研究是否喬裝成賣檳榔小販，進入北海KTV包廂蒐證；郭請示陳能群獲准後，再致電請示林仲斌是否可行時，林也表示同意。

當晚11點51分，A男走進北海KTV搭電梯前往301包廂後，詢問在場人士是否需要買檳榔，因此錄得吳岳輝、李宗榮及酒店小姐的對話。A男離開包廂後，將攝錄檔案傳給郭員，隔天再把檔案帶回台南地檢署，陳能群及郭員看過攝錄檔案後，由陳向林仲斌報告並交付檔案。

同年3月15日檢察總長收到匿名信件，檢舉吳岳輝、李宗榮找女陪侍飲宴後，指派最高檢察署檢察官在同年3月15日訊問吳岳輝，要求吳解釋為何在檢舉信件光碟中，錄到他和一些女生的聲音？此時吳岳輝才驚覺在北海KTV包廂遭竊錄，因此向台南地院自訴林仲斌、陳能群等人。

庭訊時，林仲斌否認違法監聽，辯稱他沒有主觀犯意，還解釋當時只同意A男進入包廂掃視在場人士，不是要取得他們的對話內容，且KTV包廂不算是隱私場所，因此不受《通訊監察法》的保護。

不過，一審合議庭認為，KTV包廂屬隱私及秘密空間，法律並未授權警方或線民隨意進入蒐證；更何況北海KTV大樓走廊共有15支監視器，其中還有監視器正對著吳岳輝等人所在的310包廂，只要包廂門一打開，就可以看見人員進出情形，連人臉都可清楚辨識，因此只要調閱監視器檔案，即可查看比對進出人員，不需進入包廂竊錄，據此認定林仲斌在此案指揮蒐證行為，違反適當性、必要性和比例原則，犯行不能阻卻違法，構成違法監聽罪。

案經上訴台南高分院後，合議庭今天撤銷一審判決，針對林仲斌涉犯妨害秘密部分，以已經超過6個月的法定告訴期間，諭知不受理；至於違法監聽部分，則改判無罪。

二審認為，貪瀆案為侵害國家法益的重大犯罪，為恐錯失事證，檢察官找來A1協助蒐證，前後不過1個多小時，自屬有急迫的必要性，難認有違比例原則中的適當性及衡平性原則；且A1從開啟包廂門入內到退出包廂，前後僅約15秒，自訴人秘密通訊自由隱私受侵害的部分，相較檢警偵辦貪瀆案件的國家法益，自非鉅大，難認有違比例原則中的最小侵害原則。

鑑於被告所為屬得一方同意監察的行為，且並非出於不法目的，又合於比例原則，依《通訊保障及監察法》的規定，自得阻卻違法而不罰，自訴人上訴指原審量刑過輕等為無理由，被告上訴否認犯罪則屬有據，原審未察判刑，自有違誤，應撤銷改判無罪。

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