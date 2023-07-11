日本經濟新聞及朝日新聞報導，岸田今天上午從東京羽田機場搭乘日本政府專用機啟程，前往立陶宛出席北約峰會。

岸田行前在首相公邸受訪時說，為了將日本與北約的合作提升到新高度，「希望發布日本與北約的合作文件」，表達與歐洲各國強化合作的想法。

這次是岸田繼2022年後第2次出席北約峰會，結束後也將赴比利時參與歐盟領袖會談。岸田說，將和志同道合的國家持續堅持「基於法治的自由且開放的國際秩序」，希望這次能成為確認彼此合作的機會。

岸田此行除將分別與尹錫悅及澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談外，也將舉行北約亞太4夥伴國（AP4）日本、韓國、澳洲及紐西蘭的領袖會談。

在與澤倫斯基的會談方面，已知岸田正協調最快7月12日舉行，屆時將親自傳達在重建方面強化提供烏克蘭協助的政策方針。

儘管日本跟烏克蘭都不是北約成員國，但岸田與澤倫斯基都受邀出席北約峰會。這場峰會主要議題之一就是提出對烏克蘭的協助方案。

岸田將是繼今年3月以來第3度跟澤倫斯基會面，前兩次分別是岸田3月訪烏克蘭，及澤倫斯基5月訪日參加七大工業國集團（G7）峰會。

而在日韓領袖會談方面，預計岸田將尋求尹錫悅對日本政府有意將「核處理水」排放入海的理解。岸田說，希望這次會談能成為藉由兩人緊密意見溝通推動更進一步合作的機會。

有關日本九州北部近日來大雨成災，岸田強調為盡速掌握災情全力救災「已下達必要指示」，中央政府會在跟地方政府緊密合作同時，繼續採取相關因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120711