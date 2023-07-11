綜合美聯社和路透社報導，在南韓軍方批評金與正對「正常」飛越公海的行為發出威脅後，金與正今晨另外發表聲明，重申美國加強偵察活動一事正在侵犯北韓主權，如果他們持續非法入侵，美軍將「體驗到一次非常危險的飛行」。

金與正是金正恩的高級外交政策官員之一，她聲稱美國偵察機昨天8度進入北韓東部專屬經濟區。

北韓官媒中央通信社（KCNA）昨晚刊出金與正最初發布的聲明，聲稱北韓緊急出動戰機驅逐一架美國偵察機。

北韓國防部昨天稍早在聲明中，譴責美國偵察機進入其「不可侵犯的領空」，警告不排除予以擊落。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）在回應中否認美國派遣偵察機進入北韓領空。發言人李成俊（Lee Sung Joon，音譯）在記者會中表示，美國正與南韓軍方協調從事標準的偵察活動。

金與正昨天指責南韓合同參謀本部充當美國軍方的「發言人」，並表示美國不斷加強偵察活動，嚴重侵犯北韓的主權和安全。

她還透過聲明表示，這是「北韓人民軍（Korean People's Army）和美軍之間」的問題，警告南韓勿牽涉其中。

然而，北韓國防部的聲明似乎暗示美國偵察機侵入北韓領空，金與正則指控美國派遣偵察機飛入北韓專屬經濟區。專屬經濟區為領海基線以外的200海里內海域，沿海國享有自然資源與經濟性開發與勘探之主權權利，外國則享有航行和飛越自由。

金與正說，一架美國偵察機昨天清晨5時前後飛越兩韓東部海上邊界，在北韓專屬經濟區上空進行偵察活動，隨後遭北韓戰機驅離，上午8時50分左右再次越過東部海域邊界，促使北韓軍方向美國發出未具體說明的「強烈警告」。

她表示，若美國繼續讓偵察機飛越北韓專屬經濟區，平壤將採取果斷舉措，但她補充說，北韓不會「直接反擊」美國在這個地區以外的偵察活動。

她說：「從長遠來看，美國偵察機慣常侵入北韓經濟水域上空的20至40公里區域，將會發生令人震驚的事件。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120711