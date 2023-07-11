國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24日至28日登場，國防部今召開記者會，詳細講解規畫。此次漢光演習首度徵用台東豐年民用機場，驗證民用轉戰備能力，於25日晨間演練聯合防空、戰力整補；26日則在桃園國際機場，進行反空機降作戰操演。

國防部指出，演習依敵犯台威脅，由統裁部設計想定，發布狀況及設置假想敵，誘導三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練；並以國軍整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸。

在訓練目標部分，國防部表示，「戰力保存」為防衛戰力發揮之關鍵，演練三軍部隊分散部署、整體防空防護，地面部隊人員、武器、裝備、重要資產，以及油、彈等各類後勤補給設施，採取偽裝、欺敵及隱（掩）蔽作為，防護並維持部隊的戰力。

「海上截擊與護航作戰」則為部署岸置反艦武器、結合海上及空中兵力，在三軍聯合火力掩護下，重層打擊與飽和攻擊敵兩棲船團與制海編隊；另針對重要航道，驗證聯合反封鎖護航作戰戰術作為，反制敵封鎖，維護海上交通線暢通與安全。

「國土防衛作戰」則於各主要作戰地區重要海灘及周邊港口、機場，統籌責任地境內之主戰、守備、後備部隊及地區民防體系，驗證灘岸火殲、反擊作戰及城鄉守備等反登陸、反空機降作戰之兵火力運用與民物力支援效能。另為強化全社會防衛體系，整合「同心」、「自強」、「民安」及「萬安」演習，運用警、消及民防團隊與地方組織等全民總力，驗證後備軍人動員編成、臨戰訓練、民、物力、軍需物資徵用，戰災搶救及防空疏散等地方守備能力，達成保鄉、保家、保產，守護鄉里及國家安全之目標。

在防護關鍵基礎設施安全方面，將驗證作戰區對責任地境內之關鍵基礎設施防護能力，包括統合警力、消防及民防團隊等編組，依計畫共同遂行演練，提升設施防護效能與作戰默契。後勤支援部分，各類油、彈、重要軍品、物資，先期「前推部署、預置分屯」，並於部隊周邊戰術地區，利用堅固建物，開設補給、保修前支點及醫療站等，以能迅速整補各級部隊恢復戰力。

國防部說，漢光演習分為「平戰轉換、戰力保存」、「整體防空作戰」、「聯合截擊作戰」、「聯合國土防衛作戰」各項驗證目標。依想定設計與防衛作戰進程，規畫戰略執行單位，演練課目與驗證重點，達成訓練目標；其中戰力保存、防空、電子、網路與認知作戰等貫穿全程。

針對各項驗證目標的重點演練課目，國防部表示，戰力保存部分，為步兵206旅營級部隊24日上午於桃園菓林地區進行的同心演習；防空作戰部分，則在25日晨間於台東豐年機場，演練聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補；聯合截擊作戰部分，則由作戰區26日上午在桃園國際機場遂行反空機降作戰，及重要港口封港作業；聯合國土防衛作戰部分，則是在27日上午於淡水河、八里海灘、台北港實施反登陸、反空降實兵演練。

國防部強調，依往年經驗，與演習相關的假訊息、錯誤資訊，易在社群媒體流傳，試圖打擊國軍士氣、分化民心團結；演習訊息以國防部資訊為準，國人若收到爭議訊息，可前往國防部網站即時新聞澄清專區，或台灣事實查核中心等第三方查核平台確認，本部亦會立即公開澄清，以正視聽。