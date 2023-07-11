搶攻報復性旅遊熱潮，HAPPY GO與各大旅遊休閒品牌合作，特別規劃旅遊整合平台，包含易飛網、雄獅旅行社（票券、訂房）、agoda、booking.com、hotels.com、expedia、Trip.com、KKday 旅遊體驗平台、KLOOK 客路、Tripadvisor，即日起至8月31日透過指定連結訂購，每筆訂單將有機會獲得100點，還有機會抽到1000點，給予卡友更多元的出遊選擇，期望打造國人旅遊下單的線上首選平台。

國人對於暑假出國旅遊蓄勢待發，7月1日及2日桃園機場的暑期第一個周末平均日運量高達近12萬人次，相較2023年平均日均量成長5成，而HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY最新調查更指出，近半年出國的民眾有8成2選擇到日本及韓國旅遊，由此看出日韓兩國仍為大宗。

除了全民瘋出國，HAPPY GO針對國內旅遊同時祭出多重優惠活動，根據「HAPPY GO購賺點」導購平台統計自7月暑假開始，KLOOK 客路為卡友最熱門的品牌，訂單筆數佔了整體近3成，因此特別針對旅遊休閒品牌祭出抽HAPPY GO 7000點或1000元旅遊金活動，透過指定連結下單再加碼抽出日月潭五星級雲品溫泉酒店住宿券、寒舍艾美探索廚房平日自助下午餐單人券及HAPPY GO 1000點。此外HAPPY GO與易飛網獨家推出卡友限定活動，凡與指定行程輸入「HAPPYGO」折扣碼，兩人同行最高折3000元。

除此之外，透過HAPPY GO購賺點下單過程中將購賺點導購連結推薦給好友雙方皆成功購買，分享者將有機會獲得300點，被分享的好友也可以抽到100點，輕鬆一鍵下單就能享有多重好康優惠。不論國內國外出遊，除了可以提早規劃省荷包外，透過HAPPY GO指定連結下單，訂行程、訂房及訂券都能一站式購足，還能賺點享有好康優惠，更有機會將五星級雲品溫泉酒店住宿券帶回家。