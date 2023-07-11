當一輛計程車駛來、裡面卻空無一人，你敢不敢拉開車門上車？大陸國內首個「車內無人」的商業化試點牌照，將於近期在北京發放，首批企業有望取得相應經營許可，讓「全無人」自動駕駛的發展進一步駛近。此次開放，企業在達到相應要求後，可在北京市高級別自動駕駛示範區，對大眾提供常態化的自動駕駛付費出行服務。

大陸業內專家說明，近期大陸各地對自動駕駛的商業化推進加速、尤其是北京。當「車內無人」商業化牌照頒發後，像在北京亦莊區域可叫到駕駛座沒有安全專員、徹底無人的智慧車並完成付費的全流程，這對傳統的出行業態將是顛覆性的改革。

根據艾媒諮詢數據顯示，大陸自動駕駛汽車行業規模，預計將從2015年的30.5億元（人民幣，下同）成長至2025年的267.6億元。

根據《上海證券報》報導，目前大陸對自動駕駛的政策規定可以分為兩種。一是基於安全員是否在駕駛位，分為主駕有人和主駕無人；二是按照商業化進程來劃分，包括測試（內部測試，不可載客）、示範運營（可以載客，但不可收費）、商業化（可以載客，可以收費）。

目前發展之下，大陸一線城市成熟度明顯領先。其中上海、廣州、深圳都在積極推進，北京則在無人化和商業化結合相對走在最前列。北京市自動駕駛辦公室7日宣佈，在京開放智慧網聯乘用車「車內無人」商業化試點的新階段。

此外，上海、深圳等地也在加速推進智慧駕駛發展。8日在2023世界人工智慧大會智慧駕駛論壇上，百度智行、AutoX安途、小馬智行等三家企業15輛車獲得上海浦東新區首批發放的無駕駛人智慧網聯汽車道路測試牌照，獲得牌照的企業可以在浦東新區行政區域內劃定的路段、區域開展車內全無人的智能網聯汽車道路測試。