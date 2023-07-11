人與人之間相處難免會有摩擦，但當遇到事情時，有些人會選擇與對方說清楚解開誤會，但有些人則是不先溝通直接告狀，《旺好運》運勢專欄分享最愛打小報告的前3名星座，依序是天蠍座、水瓶座、巨蟹座，其中第1名的天蠍座城府很深且很會算計，一有任何機會就會跑去告狀。
▍第3名：巨蟹座
巨蟹座為人正直，只要他們看不慣，或需要伸張正義的事情，絕不袖手旁觀，便會去做認為是對的事情，所以打小報告對他們來說，反而是糾正錯誤且正向的好事。
▍第2名：水瓶座
水瓶座其實不太會去搭理除了自己以外的事情，但他們有一種喜歡看戲的心態，認為打小報告後會引起許多人圍觀，或覺得只是想開個玩笑的感覺，讓人時常感到非常不解。
▍第1名：天蠍座
天蠍座城府深厚，他們不僅很會算計，一旦有機會還會向他人打小報告，更容易加油添醋，把事情搞大是他們的專長，但前提是你不犯我，我也不犯你，所以千萬不可得罪他們。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。