人與人之間相處難免會有摩擦，但當遇到事情時，有些人會選擇與對方說清楚解開誤會，但有些人則是不先溝通直接告狀，《旺好運》運勢專欄分享最愛打小報告的前3名星座，依序是天蠍座、水瓶座、巨蟹座，其中第1名的天蠍座城府很深且很會算計，一有任何機會就會跑去告狀。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座為人正直，只要他們看不慣，或需要伸張正義的事情，絕不袖手旁觀，便會去做認為是對的事情，所以打小報告對他們來說，反而是糾正錯誤且正向的好事。

▍第2名：水瓶座

水瓶座其實不太會去搭理除了自己以外的事情，但他們有一種喜歡看戲的心態，認為打小報告後會引起許多人圍觀，或覺得只是想開個玩笑的感覺，讓人時常感到非常不解。

▍第1名：天蠍座

天蠍座城府深厚，他們不僅很會算計，一旦有機會還會向他人打小報告，更容易加油添醋，把事情搞大是他們的專長，但前提是你不犯我，我也不犯你，所以千萬不可得罪他們。