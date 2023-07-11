全球央行正努力研究為零售使用的數位貨幣，以便在現金加速減少之際，避免將數位支付留給私人部門。有些機構還在研究金融機構之間交易的批發版本數位貨幣。

BIS在2022年底對86家央行進行的調查中發現，多數新的央行數位貨幣(CBDC)將出現在零售領域。巴哈馬、東加勒比海地區、牙買加和奈及利亞等11家央行可能加入它們的行列，這些國家已採用即時數位零售貨幣。

BIS表示，在批發方面，9家央行可能會推出央行數位貨幣。加強跨境支付是央行在批發CBDC方面工作的關鍵驅動力之一。

瑞士央行在六月下旬表示，做為試點計畫之一，該行將在瑞士交易所發布數位貨幣交易指令。歐洲央行也準備在2028年，啟動數位歐元試點計畫。中國的試點測試現在達到2.6藝人。印度和巴西也計畫於明年初推出。

在過去18個月，加密貨幣市場遭遇動盪，包括2022年5月穩定幣TerraUSD的倒閉，隨後11月加密交易所FTX的破產，以及為加密或幣提供服務的矽谷銀行(SVB)和Signature銀行的破產。

雖然這些發展對傳統金融市場沒有重大影響，但卻導致多種加密資產被拋售。