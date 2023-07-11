VicOne的網路安全軟體將與公信電子的電子控制單元(ECU)整合，防止駭客先滲透電動巴士的IVI系統，接著控制車輛的煞車、加速、導航等其他關鍵系統，甚至經由車上的網際網路連線竊取個人身分識別資訊(PII)。

公信IVI系統可提供影音、娛樂、導航、行動電話連線、車用資料、駕駛安全以及車輛管理等功能，透過一套通訊網路以及多重顯示器的互動方式給使用者一種親和、愉快的駕駛體驗。

VicOne的整合式網路安全軟體會隨時偵測不斷演變的網路攻擊，並啟動反制措施來避免、隔離及管控各種危害。VicOne解決方案能監控IVI應用程式的效能，包括耗電量及儲存空間用量來偵測任何異常狀況。如果發現有應用程式消耗非必要的資源或過多的電力，電動巴士業者將收到警報以確保IVI系統能運作順暢，保障駕駛人、乘客及車輛的安全，避免發生預期之外的中斷或干擾。