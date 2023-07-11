在溫布頓草地網球錦標賽參加了女雙、混雙兩個項目的台灣好手詹詠然，在大會第8天賽程一日兩戰，先是女雙和妹妹詹皓晴止步第2輪，但在稍事休息後於混雙再度提拍上陣，和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）2比6、6比3、7比6（5）逆轉勝英國地主華森（Heather Watson）／塞爾斯伯里（Joe Salisbury），入列8強。

詹詠然與多迪格曾攜手打下3座四大賽混雙冠軍，分別是2018年法網，以及2019年法網衛冕成功後再於溫布頓追加1座冠軍，相隔1題多再度聯手混雙默契依然在，本屆溫網在32強賽也是先輸1盤再連贏兩盤逆轉勝。

決勝第3盤第10局，詹詠然組合面臨對手3個賽末點都成功化解掉並順利保發，隨後雙方在局數6比6平手下進行搶十，詹詠然組合從4比5小幅落後之後，戲劇性連下6分，結束這場歷時將近2個半小時的苦戰並收下勝利。

下一輪詹詠然／多迪格要對上中國大陸徐一璠／比利時弗利根（Joran Vliegen） ，贏家晉級4強。