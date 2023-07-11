夜店殺警案受刑人易寶宏獲調外役監服刑，引發社會議論。而監察院去年底曾針對「台南殺警案」提案糾正矯正署等5個機關，監察院長陳菊今天上午表示，監察院立即函詢，要求相關機關給監院說明報告；另也表示社會期待很高，尊重立法院職權，盼修法越快越好。

陳菊今天上午出席「監察院職權影片開箱暨繪畫比賽頒獎典禮」，被問起外役監爭議，她表示，第一個，監察權是「事後權」，去年監察院曾經為了外役監遴選資格、方式，監察院監察委員曾經糾正相關五個機關要求改善。

她說，至於現階段媒體報導的事情，監察院已經函詢相關資料，了解說他（夜店殺警案受刑人易寶宏）為什麼可以到外役監。

陳菊強調，監察院去年已經糾正相關機關，要求他們立即改善，這幾天媒體報導又有類似的個案，監察院立即函詢，要求相關機關給監院說明報告。

陳菊指出，修法是立法院的職權，「我們尊重立法院」，能夠朝向符合社會期待修法，我們都尊重。

至於是否支持政院加嚴版本？陳菊僅說，這個是立法院（職權），社會的期待也很高，朝野應該了解社會的期待，能夠理性盡快修法通過。

希望多快完成修法？陳菊表示，朝野大家都很關心，現在也有臨時會、下會期都很快，尊重立法院職權，越快越好。

陳菊重申，監察院監察委員獨立行使職權，監察院是事後權，對國家公務人員有沒有依法行事，嚴格監督。