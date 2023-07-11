礁溪麒麟酒店於7月19日起推出試營運，暑假前間推出超值體驗方案，泉瀞雙人房平日3,880元／假日4,480元（不含早）起！試營運期間專案加碼享免費升等至謐境雙人客房。同步限量開放每日7間的閣樓家庭客房，挑高的閣樓設計，每一處的擺設及布置，都以親子家庭為出發點，豐富視覺與輕鬆玩樂的住宿氛圍，試營運方案平日5,080元／假日6,080元（不含早），7月11日起開放官網預定，暑假來礁溪不容錯過的渡假酒店。預估全年平均房價為5,000元，平均住宿率達50％。

「礁溪麒麟酒店 KILIN HOTEL,JIAO XI」，是麒麟餐旅攜手敦謙國際共同打造的星級酒店。坐落於交通便利的礁溪市區，酒店一樓的挑高大廳，迎賓櫃檯石材選用「夏木漱石」，紋理猶如夏樹的花，整體風格以中性色調，透過多樣化的細緻選材，營造整體靜謐宜人氛圍，完美堆砌出礁溪麒麟酒店當代人文風範。客房整體空間由星級飯店指定設計師蔡敏敏操刀，細膩的選材營造整體空間，客房照明由『燈光詩人』賴雨農Uno Lai規劃，柔和的光影，盡顯愜意。不容錯過的還有礁溪最高天際風呂，白天坐擁礁溪慢活景色，落日時分的一抹嫣紅，更是絕美。

礁溪麒麟酒店樓高19層，共有167間客房，所有房型皆比照國際五星級酒店採用Simmons席夢思床墊。其中123間大床房型，面朝一望無際的蘭陽平原，景色優美不在話下，能遠眺蘇澳港、龜山島等知名景點，視野絕佳無比。房內均設溫泉湯屋，供應優質的碳酸氫鈉「原湯」。