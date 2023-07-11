國民黨立委李德維（右起）、賴士葆、林思銘、游毓蘭11日舉行「外役監條例修正，民進黨打假球！」記者會。（姚志平攝）

資深藝人易淑寬之子易寶宏因夜店殺警案，遭判刑9年，卻被調到外役監服刑，引發爭議，外役監問題再次受到關注，國民黨立委林為洲與台北市議員徐巧芯開記者會，揭露民進黨在立法院針對外役監條例修法的歷程，林為洲表示，外役監亂象都是民進黨造成的，如果通過國民黨版本，去年台南也不會發生林信吾殺警案。

林為洲指出，這屆是最後一個會期，外役監條例在這屆提出兩次修法，一次是放寬遴選標準，第二次是加嚴遴選條件，結果放寬版通過了，加嚴版卻遙遙無期，而國會最大黨是民進黨，就要負起責任，為什麼外役監這麼多亂象？殺警案、殺人案的加害人都可以進入外役監？累犯都可以進入外役監，還可以放假再出去殺雙警？就是因為放寬遴選標準，才能到外役監。

林為洲說明，2020年5月22日第一次修法，這是放寬版，提案人是民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩，這個放寬版本2022年2月提出，5月就火速通過了，修正的部分是「累犯」加入但書，原本累犯是不能進外役監，但民進黨修正加入但書，「已執行完畢，6個月以下有期徒刑，就可以進入外役監」，外界好奇為什麼會修這樣法？結果就是全黨護一人修法。

林為洲指出，民進黨就是為了高雄大老李清福，當時是民進黨的中常委，因為上次犯下賭博罪被判6個月以下徒刑後，2017年又因為貪汙罪入獄，2020年5月通過累犯可以申請外役監，2020年6李清福申請外役監，2020年9月李清福就進入外役監，2020年12月就請假。

林為洲表示，李清福放假當天，也被拍到與監察院長陳菊、民進黨立委邱志偉以及議員高閔琳慶功，如果法沒通過他就沒辦法放假，修了法讓他可以跟大家慶功，因為一個人修法，是不是要全黨道歉？

林為洲說，後來國民黨也提出加嚴版本，希望能修法加嚴外役監遴選條件，並把累犯修回來，結果現在還躺在委員會，今年整個會期也沒有審，當時召委陳歐珀說，答詢中很多委員不同意見外界也有很多疑慮，請法務部溝通審查。

林為洲痛批，如果2020年民進黨不放寬累犯可以進入外役監，去年就不會發生林信吾沙雙警案，易寶宏被判9年，以國民黨提出的加嚴版本，7年以上徒刑和殺人犯等重罪不能服外役監，也不會引發爭議，就是民進黨阻擋。

林為洲還說，蔡英文總統昨天說臨時會可以處理，結果馬上被民進黨立院黨團總召柯建銘打臉，下會期再來三讀就可以？民進黨要不要先講好，到底臨時會還是下個會期？下個會期拖一下時間，不過就再見，民進黨講清楚，是要臨時會處理？要處理三讀一周絕對可以，大家都有共識要加嚴，就來修法講清楚。

徐巧芯表示，民進黨外役監修法沒重大事件發生，就偷偷摸摸幫他們自己人修法，發生重大事件，再來雷聲大雨點小，行政院提出的修法版本新聞也都報導，最後立法院就把它壓在旁邊不審，才會接二連三出現外役監制度有問題遲遲無法解決。

徐巧芯痛批，竟然有這麼離譜，殺警察在外役監爽爽過，雷聲大雨點小的草案，國民黨提案加嚴修法，國會多數黨有要讓它通過嗎？