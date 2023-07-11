3名高中生日前午間於三峽大豹溪戲水，3人不顧安危，屢屢越過警戒繩索到不安全水區跳水，不爽水安巡邏小組人員勸阻，竟口出穢言，用三字經辱罵，警方獲報，將3人帶回帶出所製作筆錄。新北市消防局表示，3名高中生越過警戒繩索到不安全水區戲水，已違反《水域遊憩管理辦法》，得處罰1萬以上5萬元以下罰鍰；另謾罵三字經部分，將請警方依侮辱公務員罪辦理。

6日下午2時，新北市政府水安巡邏小組人員執行大豹溪金龍橋段的駐點防溺勤務，發現3名高中生在此處戲水，駐點同仁已在此處架設攔截繩，並劃定警戒區域，但3名高中生屢屢越過警戒繩索，至不安全水區戲水，還爬上溪邊的石頭，準備跳水。

駐點同仁屢次口頭勸導該處不得有跳水行為，並請3名高中生回到攔截繩警戒區域內，但3人屢勸不聽，還出口謾罵三字經「XX娘」，駐點同仁立即錄影蒐證，通報警方至現場協助處理，警方則將3名高中生帶回派出所製作筆錄。

新北市消防局第五大隊表示，該3名高中生越過警戒繩索到不安全水區戲水，作勢跳水等行為，已違反《水域遊憩管理辦法》第8條規定，得處罰1萬以上5萬元以下罰鍰；至於謾罵三字經部分，將請警方依侮辱公務員罪辦理。

為維護前來三峽大豹溪遊玩旅客的安全，新北市政府協調紅十字會志工們與新北市消防局同仁，在大豹溪沿岸挑選安全水域進行駐點防溺勤務，新北市消防局呼籲，請民眾遵守標示牌安全提醒與駐點人員指導到安全水域，以確保安全。