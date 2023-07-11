前警政署警監督察陳文智遭媒體爆料指控賴帳後，陳文智對週刊及業者提出民事訴訟，請求連帶賠償110萬元，及在鏡週刊及鏡傳媒網站首頁刊登澄清聲明，並將標題為「高階警官賴帳1-4」之報導下架，台灣高等法院駁回上訴，判決駁回。可上訴。

陳文智提告主張，他將自宅裝璜發包給陳姓男子經營之唐永盛工程有限公司，由該公司楊姓及黃姓員工施作，但陳、楊對工程款結算不滿，竟捏造事實，向鏡傳媒記者爆料，由記者撰寫報導，在2019年4月10日刊登在鏡週刊及鏡傳媒網站。

陳文智說，後來楊男在同日召開記者會，以「高階警官賴帳」、「出包還升官有強勁的後座力」為標題，指稱他追殺、砍價、尾款不付、錙銖必較，毁約、苛扣、拖欠工程款，公私不分、可恥，把廠商約進警政署談判議價，連下屬也軋進來等。

陳文智表示，週刊影射他生活奢侈浪費，收受不當利益，並刊登住處、馬桶及層板的照片，侵害他的名譽權及隱私權，他請求唐永盛公司等人及鏡傳媒及其社長等連帶賠償110萬元本息，刊登澄清聲明，並將報導下架。

台灣高等法院駁回上訴，認定陳文智是高階警官，屬於公眾人物，隱私權保護應做適度退讓，新聞媒體為使報導有所憑據，揭露糾紛工程的外圍影像，並非不法侵害上訴人隱私權，且是對可受公評事項合理而為，不能認為不法侵害陳的名譽權，判決駁回其請求。