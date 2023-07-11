將來銀行指出，台灣民眾過往透過網路投保車險，要鍵入包括廠牌、出廠／發照年月、車系車型、車價、排氣量、運載人數、引擎號碼等眾多車籍資料，需翻找出行照比對後填寫，且光看行照也很難確認車系車型，導致不少民眾怕填錯而放棄便利的網路投保。

為解決此金融痛點，將來銀行與泰安產險主動與各方機構洽商，在保戶許可前提下，以應用程式介面（API）串接資料庫模式取得完整車籍資料，客戶只需在將來銀行投保頁面鍵入欲投保的車牌號碼，即可自動帶入完整車籍資料。

將來銀行指出，藉此可節省超過一半以上的操作時間，並一舉化解了客戶操作網路投保時可能遭遇到的隱形不便。且將來銀行更充分發揮「App之前人人平等」的網路特性，無論是否為將來銀行存戶，皆可進行車險試算及投保。

為使更多國人享受到便利的網路投保車險服務，將來銀行亦祭出相關優惠，現在投保強制險＋任意險可享最高699元價值優惠，若透過「將將卡」在周六繳納保費，還可享最高5％保費回饋。

將來銀行自開業起不斷推出金融創新方案，如首創N倍券，讓活儲可切合存戶時程表規畫，再放大利息金額。帳號自由選為台灣金融史上首次讓存戶可自行決定10碼銀行帳號，也是首家與票交所合作ACH代扣繳、試辦法人戶、推出網路投保及線上房貸的純網銀。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行透過創新，為金融消費者提供更方便、更快捷且更高效的金融服務體驗。透過節省實體分行支出，提供如支付最高10％回饋、信貸最低1.88％起、房貸2.06％起、活儲1％利息無上限等的優惠回饋。