迎接暑假旅遊潮，新北市經發局攜手新北觀光工廠暨產業文化館以「青春自造所」為主軸，規畫「觀光工廠輕旅行套組」、「自造所探險趣」、「低碳旅遊拿新北幣」、「20週年觀光工廠趣遊派對」4大系列活動，其中優惠價299元的輕旅行套組，限量1000份，今中午12時開放搶購，活動從8月1日至9月17日。

經發局長何怡明今表示，經發局持續協助傳統工廠轉型跨足為觀光服務業，透過全方位輔導，攜手不同產業的業者轉型，至今新北市已擁有22 處觀光工廠及產業文化館。此外，新北市政府也整合多方資源協助串聯行銷，並已有多家觀光工廠取得多元職探教育場域認證，帶領學生們更貼近實務的職業探索體驗。

何怡明說，今年整合經發局、教育局與觀光旅遊局，共同規畫「青春自造所」系列活動，活動期間推出超值旅遊套組、完成指定任務還有機會獲得500元新北幣及抽好康，透過串接觀光工廠以及周邊特色景點，鼓勵民眾深度體驗新北觀光工廠暨產業文化館，同時提升業者的知名度及品牌熱度。

經發局說明，今年推出超值優惠價299元「觀光工廠輕旅行套組」、市價1200元，就能到2家觀光工廠遊玩體驗。套組包含門票、導覽、DIY體驗、特色小禮品商品抵用券等優惠好康。

同時還加碼推出揪好康活動，活動期間參加「自造所探險趣」，任選三處觀光工廠一起遊工廠、造回憶，完成「造回憶任務」即可參與抽獎活動，總獎項價值超過6萬元，還有機會抽到最大獎iPhone14 Pro。

另還推出「低碳旅遊拿新北幣」，到觀光工廠及產業文化館完成碳足跡任務，最多可獲得500元新北幣；9月9日更安排在林口三井Outlet舉辦「20週年觀光工廠趣遊派對」，設有攤位展售、親子DIY互動體驗、消費滿額抽總價值10萬元好禮等活動。

經發局補充，新北觀光工廠與觀旅局聯手推出「2023台北國際夏季旅展」獨家優惠，7月14日至7月17日於台北世貿一館，現場觀光工廠攤位限時4.9折起。