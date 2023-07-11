民進黨市議員陳建名（中）回嗆說，這正好證明了是合法運用基金，林智堅還為市庫減債30億。（陳育賢攝）

新竹市議會新聯線政團11日炮轟民進黨執政8年導致各大基金嚴重虧損，前市長林智堅有濫用都更基金之嫌，導致現任市府必須為前市府歸墊善後；民進黨市議員陳建名回嗆說，這正好證明了是合法運用基金，林智堅還為市庫減債30億。

新聯線政團總召、民眾黨市議員李國璋指出，新竹市111年度1年以上及1年以下債限比分別為29.08％及7.03％，在非六都各縣市中分別排名第4及第5高，被財政部列為應加強控管債務的縣市，民進黨議員竟然還敢大言不慚聲稱林智堅留給現任市長高虹安1個財政狀況良好的新竹市，根本是指鹿為馬。

宋品瑩說，111年度「新竹市都市開發暨更新基金」（都更基金）財務收支及決算，111年度於都更基金列支2581萬餘元，辦理15件行銷宣傳採購案，與都更基金設立宗旨及該基金收支保管及運用自治條例第4條基金用途不合，其中更有5案均為市立棒球場相關開幕活動、甚至是設施改善說明等行銷宣傳，總經費高達689萬元。

陳啟源指出，林智堅為重建新竹棒球場、老舊校舍補強重建工程及少子女化對策計畫等，運用墊付款、基金超支併決算及補辦預算方式處理，致使地方教育發展基金108年至111年基金用途別決算數均較預算數增加，其中以111年為例，辦理超支併決算4.44億元、補辦預算5.8億元，占原編預算數97.54億元之比率逾10％，均未納入預算編列，不僅視財政紀律於無物，也規避市議會監督，簡直無法無天。

林慈愛表示，林智堅任內毫無規畫興建大量停車場，導致須自籌10.77億元支應相關工程經費，需舉債因應，截至111年底長期債務舉借數為5.5億元，112年度預計尚需舉借3.53億元。

鄭慶欽揭露，世博台灣館產創園區作業基金於100年設立，承辦99年所標得的「上海世博台灣館」並舉借自償債務12億餘元，後於林智堅任內改建為新竹文創館及兒童探索館，並預計以委託管理之權利金收入作為還款財源。

但由於兒童探索館工程於去年9月起因故停工，因權利金收入有限，尚不足償還龐大債務，截至111年底長期債務餘額為11億6734萬元，已改為非自償性債務，必須併入市府債限，導致新竹市1年以上債限比由24.95％上升至29.08％，減少舉借空間11.67億元。

對此，民進黨陳建名則是表示，感謝執政黨議員協助整理前市府的政策，林智堅任內合法運用相關基金，進行停車場以及老舊校舍整建的工程，補助家長養育子女的津貼，也承擔起改造活化天燈館的責任，至其卸任前，不僅建設新竹更是開源節流，兩任市長任期為市庫減債30億。

陳建名指出，8年前新竹市的市政問題層出不窮，林智堅上任後就盤點問題及可用資源，展開「新校園運動」、「停車場再生計畫」等改造計畫，針對老舊停車場以及停車位不足，老舊校舍等問題改善，甚至連前市長許明財時期被戲稱「地表最大捕蚊燈」的天燈館，都爭取到園區廠商合作要來改造活化。

他強調，市政工作是一棒接一棒，過去林智堅不曾抱怨前朝的問題，也期待高虹安與執政黨議員，能夠更用心在市政上，像是關埔國小3期工程、富禮國中射箭館，都在林智堅時期完成設計，希望高虹安多用點心，不要再讓工程流標，甚至爭取到的經費因時限被中央收回。

至於又把林智堅當政治提款機的行為，呼籲應適可而止，最新的民調已經證明，高虹安的滿意度遠低於林智堅執政時期，新竹市民已經厭惡這種政治操作的行為，回歸市政工作本質才是正途。