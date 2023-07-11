民眾發現怪樹是「假樹基地台」，太管處稱為了提升通訊與救災時效並兼顧自然生態景觀，2家電信公司合力建置。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

民眾沈先生將「假樹基地台」拍照po網，引發網友熱論，有人調侃「必」綠神木！（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

劉菁芬po出陽明山夢幻湖附近的「假樹基地台」，認為偽裝樹應該可以做得更漂亮。（民眾劉菁芬提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣民眾沈先生日前至合歡山區爬山，赫見花蓮縣落鷹山莊附近有一棵怪異的樹，好奇查看，發現怪樹是「假樹基地台」拍照po網，網友誇讚太魯閣國家公園用心，「融入環境，也算有心了」，也有人調侃「必」綠神木！太管處指出，為了提升通訊與救災時效，電信公司前年底完工、去年初啟用，改善屏風山等山域通訊。

太魯閣國家公園以雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷景觀聞名。東臨太平洋，中央山脈北段通過園區，合歡群峰、奇萊山等海拔3000公尺以上百岳共27座，其中海拔3742公尺南湖大山是園區最高峰。隨著中央開放山林政策，登山客增多，發生山難案例也逐漸攀升，為了提升通訊與救災時效，強化園區基地台。

沈先生在網路社群po出「假樹基地台」，網友誇讚太魯閣國家公園用心，「融入環境，也算有心了」，也有人覺得偽裝不太理想，調侃「必」綠神木！網友劉菁芬直言，陽明山國家公園的夢幻湖附近也有一棵「假樹基地台」，FRP材質製作，認為偽裝樹應該可以做得更漂亮。

太管處指出，因應國家通訊傳播委員會（NCC）改善通訊品質計畫，兼顧自然生態景觀，因此2家電信公司斥資上百萬元，合作建置樹造型的基地台，該基地台前年底完工、去年初啟用，大禹嶺至合歡山管理站沿線的通訊品質大幅改善，也有助於屏風山等山域通訊品質，讓發生意外登山客能用手機求救，提升救災時效。