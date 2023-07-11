東台6月合併營收8.06億元，月增約5％、年減2.76％；上半年合併營收37.44億元，年減4.79％，東台表示，東台6月營收優於5月，主因是汽機車、航太產業景氣回升及能源產業訂單挹注，目前整體在手訂單48億元。

東台表示，汽機車產業營收占比42％，航太業營收約10％，能源業營收比重8％。市場營收比重，台灣及大陸兩岸市場營收占比約46％，歐美市場營收比重約30％，亞洲其他地區占比19％。

東台表示，東台集團將攜手榮田精機、譁泰精機、亞太菁英、PCI-SCEMM、Anger，以及於2023年新增法國Cerimatec等子公司，共同參加9月18日登場的「2023漢諾威世界工具機展EMO」，聚焦智慧製造，針對產業客戶展示航太、新能源、電動車在內方案外，也會搭配展機以呈現包括智慧化、複合化、自動化解決方案。

東台表示，榮田上半年營收年成長55％，乘著6月巴黎航展接單傳捷報及國內航太產業復甦，在手訂單逾15億，下半年營收成長可期。