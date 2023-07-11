帝圖（6650）6月營收5,785萬元、年增64％，主要受惠6月春拍成交金額逼近4億元，創單場成交金額新高，貢獻佣金收入帶動營收成長；累計上半年營收9,584萬元，年減6.28％。

帝圖表示，持續追求毛利率高且較穩定之拍賣仲介服務，預計台灣生貨、精品更能受到市場追捧。另一方面，進行線上線下垂直整合布局，透過線上流量成長，吸引新進場收藏家。

帝圖6月25日舉辦十周年慶典春季拍賣會圓滿收官，兩件國寶級拍品大風堂珍藏《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》」、寒舍主人秘藏《清乾隆御製金星紫檀雕「福壽如意」夔龍紋海棠形長方桌》，各以6,500萬、6,050萬元落槌，後者創下台灣家具拍賣市場新高價紀錄。

此外，「近現代及古代書畫」專場佳績頻傳，包括林風眠《靜月荷塘圖》以2,000萬元落槌，臺靜農《行書集姜白石句十七言聯》以1,750萬元落槌，創下臺靜農個人市場紀錄；于右任《草書十一言巨聯》以1,600萬元落槌。

帝圖6月春拍含佣金之成交金額近4億元，傳承有序的台灣生貨、精品持續吸引買家參與競拍，迭創拍賣佳績與刷新藝術家拍賣市場紀錄，顯見後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。