資深音樂人李坤城4月大腸癌病逝後，林靖恩順利繼承台中房產，不過因為遺產鬧出風波的兒子李卓軒，爆料她不僅將房子賣掉，爽住台中五星級飯店，更加碼爆料：「我爸在生病，她就把現金領光去喝酒了」，稍早，他再度發文怒斥：「花光我爸的救命錢」。

李卓軒日前發文砲轟林靖恩繼承房產19天便出售，每天爽住台中五星級飯店林酒店，不過隨著他無預警爆料後，林靖恩便悄悄退房不知去向，業者基於房客隱私也未透露林靖恩原先預計要住多久，隨後他透露父親的遺物已移到另外5間倉庫存放，更爆料林靖恩要的是現金，當時就趁著父親生病時，把錢領出來拿去喝酒。

李卓軒爆料林靖恩趁父親生病時，把錢領出來拿去喝酒。（圖／李卓軒臉書）

李卓軒稍早於臉書再次發文，他表示為了完成許多前輩的叮囑，必須處理好父親收藏的文化資產，不僅請了好幾趟搬家公司，加上要支付倉儲訂金，以及自己的公司需要營運，手邊幾乎沒有現金可言，還為此賣掉重機及股票貼補，讓他不禁感嘆：「還有很多歷史文件我也只能望物興嘆，可惜了有能力的文化人就去搬吧，我全都開放」，強調身為兒子的他「責任」已經做到頂，自認問心無愧。

李卓軒指出父親曾罹癌到病逝，沒有拿他的任何一毛錢，甚至還補貼許多費用，接著將矛頭對準林靖恩：「林小姐不斷花錢不斷花錢，花光我爸的救命錢」，不難看出對林靖恩諸多的不滿。

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