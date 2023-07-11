高雄一名邵姓男子今年2月在外突然尿急，向附近鹽酥雞攤位借廁所遭拒，便藉著酒意在店家門口撒尿，還嗆罵老闆「X，您老師」等語，讓老闆氣得報警。高雄地院審結，依犯公然侮辱罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，邵姓男子今年2月2日凌晨間因尿急，便向附近的鹽酥雞攤販的借廁所，遭拒絕惱怒，藉著酒意在店門口小便，還一邊對著老闆辱罵，「X，恁老師！」、「你娘老雞掰！」等語，讓老闆氣得錄影並報警處理，邵男則因涉犯公然侮辱遭起訴。

高雄地院審理時，邵男否認涉犯公然侮辱，稱自己沒有印象有罵老闆，但法官勘驗監視器錄影畫面，認定邵男的確口出穢言，該些用詞在社會通念上足以造成他人人格貶損，確實有公然侮辱的犯行與犯意。

法官指出，邵男僅因借用廁所遭拒，就辱罵他人，實在不可取，考量邵男犯後否認犯行，迄今尚未與鹽酥雞店老闆和解等情狀，依犯公然侮辱罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。