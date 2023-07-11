喝水有益健康，不過民眾日常放在家裡辦公桌、放在公司的水杯、水壺，往往都過了一段時間才洗，有得甚至透明的水壺已變成半透明。美國毒物理學專家招名威教授建議，民眾日常應定期清洗，並選擇可確實清洗的杯物，清洗時也可注意方式，更有助杯物清潔，維持身體健康。

●杯子、水壺多久沒洗了？ 別讓喝水像在喝馬桶水！

杯物內和馬桶一樣的細菌：

招名威教授表示，有水的地方就會容易滋生細菌，像這樣杯子、水壺常常沒洗，就會容易出現髒汙、日久形成半透明的狀況，並且滋生細菌，最常見的就是大腸桿菌，也就是經常聽到常見附著在馬桶的細菌。其他也包括退伍軍人菌、金黃色葡萄球菌等。可能引起發燒、腹瀉、食物中毒，日久也可能使得身體容易過敏、引起氣喘、慢性發炎等問題。

細菌也會保護自己：

這些細菌會形成生物膜保護自己，讓本體在水沖、水洗之下也不受影響、且也不容易洗掉。許多時候餐具洗過依舊有異味，正是因為受此影響，細菌依舊存在，沒有沖洗乾淨。因此建議民眾應盡量保持每日清洗杯子、水壺的習慣。

值得注意的是，除了沒有形成生物膜的細菌會影響健康，形成生物膜卻因為不當刷洗而生物膜被破壞的細菌，也會從彼此井水不犯河水、對人體沒有影響，變成對健康造成影響。因此除了定期清洗杯物，良好的洗潔方式也很重要。

●清洗杯物注意2基本原則 長條形水壺留意清潔方式

招名威教授指出，一般市售的水壺大多是長條型，會需要特別留意清潔方式，因為這樣的杯物手較難伸進去，若用長柄刷進行刷洗也刷不乾淨，因此會建議使用至少手伸得進去的杯物，例如桶型的水壺。

即便手探得進杯物中，也建議避免使用鋼刷等質地較硬的清潔用品，除了容易破壞上述細菌的生物膜，又使杯物本體出現刮痕，讓細菌更多殘留在杯物當中。而長條型水壺通常多以刷子清潔，更需留意。

●別讓杯子、水壺像馬桶一樣髒 專家簡單3招輕鬆消滅細菌！

招名威教授建議，民眾日常用洗碗精清洗杯物，刷洗工具還是用乾淨、質地較軟的菜瓜布為佳，也記得以輕柔的方式刷洗，產生泡沫並沖洗即可，避免過度用力，如此便可刷洗髒污，並且避免出現刮痕藏留細菌。

另外也可以使用小蘇打粉就好，將小蘇打粉和清水倒進杯物，靜置等待化學反應結束，其後再倒掉並用清水將小蘇打粉沖洗乾淨即可，不用刷洗就可以洗淨杯物。

而若杯物只是日常喝水，最簡單、最方便的方式就是使用80度以上的熱水消滅細菌。不過這樣的方式就不建議使用在也會用來裝飲料的杯物。

除此之外，民眾使用水壺時也常見會用環保吸管，招名威教授較不建議使用，因為這其實相當容易殘留髒污、細菌，且手完全深不進去，僅能使用刷子或熱水，但刷子容易破壞本體殘留髒污，而熱水則不易洗淨水以外的飲品殘留。因此習慣使用環保吸管的民眾，建議保持定期更換的習慣。

選擇適合自己的杯物、養成定期清潔杯物的習慣、並知道良好的洗潔方式，更有助避免病菌的侵擾，對身體健康、生活品質更有幫助！

文章來源：本文由《今健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。