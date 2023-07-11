萬安演習全台分為北部地區、中部地區、南部地區、東部及外離島地區，4日順序實施。（國防部提供）

配合「漢光演習」實兵操演，今年「萬安46號演習」將於7月24日至27日進行，全台分為北部地區、中部地區、南部地區、東部及外離島地區，4日順序實施。國防部全動署人力動員處處長朱森村說，驗證重點包含「防空疏散避難」以及「災民收容救濟」，其中災民收容救濟站開設及災害救援演練，在演習警報解除後執行半小時，一般民眾不受管制。

國防部今日舉行例行記者會，公布萬安演習內容及期程。朱森村表示，24日由北部地區首先實施，由宜蘭縣等7縣市辦理；25日為南部地區，由台南市等3縣市辦理；26日為東部、外離島地區，由花蓮縣等5縣市辦理，27日為中部地區，由苗栗縣等7縣市辦理。

「防空疏散避難」是由22個地方政府各擇1個鄉、鎮、市、區驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，以養成民眾聽聞警報立即避難觀念。（國防部提供）

國防部今日舉行例行記者會，公布萬安演習內容及期程。（國防部提供）

朱森村說，各地區於演習當日下午1點30分至2點，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練；續於演習警報解除後的2點至2點半，由各地方政府結合民防團隊，實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練，一般民眾不受管制。

國防部公布萬安演習警報發放簡訊。（國防部提供）

國防部公布萬安演習警報解除簡訊。（國防部提供）

朱森村表示，「防空疏散避難」是由22個地方政府各擇1個鄉、鎮、市、區驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，以養成民眾聽聞警報立即避難觀念，建立全民防空意識，而各地方政府已擇定驗證的行政區。至於「災民收容救濟」，演習警報解除後另增加30分鐘，由各地方政府開設1處災民收容救濟站，整合地方機關、慈善機構、團體及熱心志工，同時驗證並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。

朱森村提到，防空演習由各地方政府警察局民防管制中心，依防情狀況發放「防空警報」，輔以電視台、廣播電台及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等多重預警手段；另外運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置的連結網址），以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。

朱森村說，各地區行駛車輛聽聞防空演習警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人、車管制；行駛車輛進入防空疏散區，聽聞防空演習警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員需依警察及民防值勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

朱森村提醒，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未依《民防法》第21條、《防空演習實施辦法》第12條規定，配合演習命令管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。