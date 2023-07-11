儘管全球整體經濟放緩，且部分市場存在地緣政治挑戰，在今日最新公布的《愛立信行動趨勢報告》顯示，全球電信商仍持續投資5G。在2022年10月推出5G服務後，印度正以「數位印度」計畫下展開超大規模的網路部署。而東北亞地區由於早期展開5G部署即投入大量資源，並以完整的產業生態系推動多元服務，使東北亞5G人口覆蓋率和滲透率於全球處於領先地位。

最新《愛立信行動趨勢報告》指出，全球各地區5G用戶數持續攀升，繼2022年底突破10億大關，預計到2023年底將達15億。除了快速成長的印度地區，北美地區的5G用戶數成長速度亦超出先前預測，截至2022年底，該地區的5G滲透率已達41%，居全球首位。同時，全球行動網路數據流量不斷成長，預計平均每支智慧手機的每月數據使用量在2023年底將超過20 GB，其中東北亞地區5G用戶目前數據使用量平均為4G用戶的2-3倍，而台灣由於吃到飽資費方案盛行，更以30GB的每月平均數據使用量居全球前段班，凸顯台灣市場對於行動服務的高度需求。

報告也顯示全球前20個5G市場的電信商收入持續增長。愛立信執行副總裁兼網路業務領域負責人Fredrik Jejdling表示，全球5G用戶數已超過10億，為全球前20名5G市場的電信商收入帶來了正向影響。我們看到5G用戶數的增加與服務收入之間存在密切的關係。過去兩年中，前20名市場透過推出5G服務，帶來了7%的收入增長，顯示5G的價值正在日益增加，用戶和電信商也都能從中受益。

台灣愛立信總經理周大企表示，東北亞匯集了5G生態系統各個領域的重要參與者，包括優秀的電信商、行動基礎建設供應商、晶片製造商、終端供應商等，加上早期部署，在全球5G發展居於領先地位。隨著5G網路持續演進，東北亞的主要市場也紛紛展開5G獨立組網的部署。目前愛立信已參與了全球接近七成的獨立組網部署，我們也將持續以領先技術協助電信商邁向下一階段，以獨立組網賦能多元連網服務。

報告也顯示，5G正在持續推動行動服務方案的創新。全球有越來越多的電信商提供包含各種流行娛樂服務的方案，如電視、音樂串流媒體或雲端遊戲平臺等，其中約58%的5G電信商也以各種不同的形式提供此類綑綁套裝方案。目前有100多家電信商(包括約40%的FWA電信商)提供基於5G的FWA服務。