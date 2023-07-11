今年高中職免試入學今天放榜，教育部表示，總計報名人數13萬1071人，最後錄取12萬9431人，錄取率98.75％。其中以第1志願錄取人數占42.75％，但有1640人落榜。

今年高中職免試入學，全國15個就學區在今日公告分發結果，學生可於至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月14日報到。

教育部表示，今年高中職免試入學共有12萬9431人錄取，錄取率98.75％。考生平均選填志願數14.02個，平均在第2.69個志願錄取，其中以第1志願錄取者占42.75％、以前3志願錄取者占77.74％、以前5志願錄取者占91％。

另有關特色招生考試分發入學部分，112學年有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，本管道6所學校總招生名額199名，總報名人數計350名（基北區261名、桃連區44名、嘉義區45名），合計錄取171名，總錄取率48.86％。

教育部國教署提醒錄取學生，務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

未獲錄取的學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月7日起公告於「112學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站。

另外，這次未獲錄取的學生，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月1日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，可逕行上網查閱。