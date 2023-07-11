港星張柏芝以一張混血美貌走紅，弟弟張柏文多年前曾跟隨姐姐踏入演藝圈，但發展平平，之後轉行投資夜店和經營車行，寵弟的張柏芝還曾送一輛七人座休旅車，讓弟弟靠Uber維生，但卻傳出張柏文因買車騙價差，惹怒張柏芝，導致姊弟陷入冷戰；對此，張柏文也把真相全說了。

張柏文2002年跟隨張柏芝踏入演藝圈，參與電影、電視劇演出，但多為配角戲分不多、演藝事業發展平平，之後轉行投資夜店和經營車行，寵弟的張柏芝還曾送一輛七人座休旅車，讓弟弟靠Uber維生，但卻傳出張柏文多年前因買車騙價差，惹怒張柏芝，她一氣之下斷絕所有金援，導致姊弟陷入冷戰。

對此，張柏文接受電台節目專訪時，無奈表示傳聞已傳了多年，他不解反問：「為什麼我不知道，你們會知道？」張柏文表示，和姐姐都有在聯繫，兩人談最多的就是小朋友的事情和互相關心近況，他還透露，曾和張柏芝一起去旅行，旅程放鬆又有趣，並強調他們世界沒有外界想像中複雜。

張柏芝5月過43歲生日時，兩個弟弟張豪龍（左）和張柏文（右）齊聚為姊姊慶生。（圖／取自張柏文抖音）

其實，張柏芝今年5月過43歲生日時，兩個弟弟張豪龍和張柏文就齊聚為姊姊慶生，還嘴甜祝福張柏芝是「18歲生日」，三姐弟感情極好，也算是用行動粉碎姐弟失和的傳言。