換言之，往生者勞工個人退休金專戶的退休金及孳息，於死亡時應併入其遺產總額課稅
至於往生者生前如遺有三七五租約之土地承租權，應如何申報遺產稅？財政部中區國稅局彰化分局表示，被繼承人死亡時遺有三七五租約土地承租權或公有耕地承租權，不須課徵遺產稅，俟地主終止租約、政府依法撥用或終止租約，給予承租人補償時，再課徵承租人綜合所得稅，故繼承人申報往生者遺產稅時，不必申報該筆承租權。
針對勞工個人退休金專戶退休金及孳息是否計入遺產總額課稅，財政部中區國稅局彰化分局表示，依勞工退休金條例規定，勞工個人退休金專戶之退休金，是雇主為勞工及勞工本身歷年提繳之金額及孳息，屬勞工個人所有，於勞工死亡時，應依遺產及贈與稅法第1條規定，併入其遺產總額課徵遺產稅。
換言之，往生者勞工個人退休金專戶的退休金及孳息，於死亡時應併入其遺產總額課稅
至於往生者生前如遺有三七五租約之土地承租權，應如何申報遺產稅？財政部中區國稅局彰化分局表示，被繼承人死亡時遺有三七五租約土地承租權或公有耕地承租權，不須課徵遺產稅，俟地主終止租約、政府依法撥用或終止租約，給予承租人補償時，再課徵承租人綜合所得稅，故繼承人申報往生者遺產稅時，不必申報該筆承租權。
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