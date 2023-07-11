新北市原民局規畫「qmlsay交織」特展，邀集北台八縣市10間原民文物館，在新北市政府一樓大廳展出共31件來自各館的典藏展物。（陳慰慈攝）

新北市原民局規畫「qmlsay交織」特展，邀集北台八縣市10間原民文物館，在新北市政府一樓大廳展出共31件來自各館的典藏展物，展期至7月20日。

原民局長林瑋茜表示，要同時集結北台灣八縣市的10館舍經典文物不容易，尤其本次參與聯展的文物館，許多正位在過去泰雅族人歷史遷徙路線上，有其文化共通性，也有不同流域發展出的獨特性，當初才會有這樣的構想，希望透過聯展讓彼此對話交流，藉此拓展文化視野，經由跨地域的合作，相信可以帶大家從更多元的視角，重新認識原民文化的魅力與精采。

原民局指出，展覽以泰雅語「qmlsay交織」作為展覽主軸，邀請包括：宜蘭縣南澳鄉泰雅文化館、宜蘭縣大同鄉泰雅生活館、基隆市原住民文化館、台北市政府原住民族事務委員會凱達格蘭文化館、新北市政府原住民族行政局烏來泰雅民族博物館、桃園市原住民族文化會館、新竹縣五峰鄉賽夏族矮人祭場文物館、新竹縣尖石鄉原住民文化館、苗栗縣賽夏族民俗文物館、苗栗縣泰雅文物館等10館舍，共同展出31件典藏作品。

展區分為兩大單元：包括「Gaga na'Tazyal 重返人之領域」，展示內容呈現泰雅族人如何謹守祖訓，將自然環境中的材料，轉換為編、織、雕刻等技藝與生活用品，充分展現族人與大自然共生的傳統智慧；而另一單元展區「Qutux Nigan共食精神」則讚揚原住民族群皆具備的分享互助精神，對於生活在同一塊土地上的人類，給予文化的尊重、包容彼此差異，相互關照的夥伴哲學。

此次展品亮點有宜蘭縣南澳鄉泰雅文化館提供的「bubuw tayal 籐帽」，除了有保護作用，在過去還會被族人當作換物時的測量工具；還有來自桃園市原民文化館典藏的「lukus kaxa 無袖綴鈴貝珠衣」，過去由於貝珠取得不易，對泰雅族人來說，其貴重程度通常是要有地位、身分的部落領袖才有機會穿戴。

另外，由台北市凱達格蘭文化館典藏的香蕉絲織布，更是獨步全球的織布工藝，因為原料取之不易且技術少見，2021年8月早已由文化部登錄為原住民族重要傳統工藝，可說是部落文化振復的象徵之一。而泰雅族北勢群、大嵙崁群的服飾，也皆在展區中亮麗展出。