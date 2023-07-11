國民黨立委林為洲和台北市議員徐巧芯今天將針對民進黨立委陳明文違反《公職人員利益衝突迴避法》向監察院提出舉發。（實習生許芳慈攝）

【全程字幕】陳明文兒豬舍申請補助遭爆違法 徐巧芯曝「這關鍵」直言：違反公職人員利益衝突迴避法

國民黨立委林為洲和台北市議員徐巧芯今天將針對民進黨立委陳明文違反《公職人員利益衝突迴避法》向監察院提出舉發，徐巧芯表示，今天將正式送出對於陳明文檢舉案，向監察院舉發陳違反《公職人員利益衝突迴避法》。

徐巧芯指出，陳明文兒子陳冠廷有一個豬舍，有申請政府補助，但陳明文過去在經濟委員會，跟農委會之間本來就有互相監督關係，根據《公職人員利益衝突迴避法》不該申請補助，他卻公然說有申請補助，陳明文你已經違法了，因為兒子身為關係人。

徐巧芯表示，《公職人員利益衝突迴避法》規定，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為，陳明文過去在經濟委員會，就是去監督農委會，存在互相監督的關係，有這個職權，又去申請補助，農委會敢說不要嗎？就是違反公職人員利益衝突迴避法。

徐巧芯指出，希望監察院長陳菊不要只想讓李清福怎麼爽過日子，也去好好辦一辦民眾關心的議題，也是好好辦一辦最近很多的舉發，陳明文大膽公然說有申請補助經費，等於自證，他的兒子陳冠廷是關係人，也會去做舉發。

國民黨立委林為洲指出，經濟委員會要審查農委會所有預算和補助案，都是實質審查通過，陳明文在經濟委員會是不能審查農委會的預算要迴避，當要審查這個科目要迴避，因為他可能會補助兒子申請某某基金補助，當要審查預算時要迴避，公職人員利益衝突迴避法規定很清楚，關係人還包含助理，不是只有兒子。