國際天后李玟(CoCo)日前驟逝,今(11日)晚上過了12時後就是她的頭七,先前傳出其家屬有意在台灣請法師幫忙助念,但其二姐李思林(Nancy)已經否認。近日有關李玟上節目的影片也一一被網友翻出,其中,李玟4年前上《金星秀》時透露,自己的藝名本來不叫李玟,差點被取為「李慧紅」、「冰淇淋」等,最後算了筆畫定案是李玟,而英文名字則是姊姊無意間幫忙亂取的。

本名李美林的李玟從小在香港出生,9歲時才跟媽媽移民到美國,1993年回香港參加歌唱比賽,隔年於台灣正式出道。過去她在《金星秀》表示,因為台灣已經有個女歌手叫「美玲」,公司不建議她用本名李美林出道,工作人員就開始意想天開幫她取藝名,提議叫李慧紅、冰淇淋等,讓李玟現在想來都覺得好笑,最後因筆畫決定叫李玟。

至於英文名字,李玟說因為她原本的英文名字太難記了,姊姊就幫她出主意說:「好多狗狗叫CoCo,妳叫CoCo吧!」李玟也聽話答應,一旁的主持人金星也說她的確像狗狗一樣甜美可愛,而李玟原本的真實英文名字其實叫「Ferren Lee」,在她過世後,陶喆就曾分享當年的李玟非常平易近人,初見面就對他說:「you can also call me Ferren」。

節目中李玟說到自己初戀是18歲,因為媽媽管教嚴格,不敢讓媽媽知道,第一個帶回家給媽媽鑑定的男友就是Bruce,引來金星說:「妳媽是把妳當修女來培養的?」李玟則緩頰說其實她明白媽媽的苦心就是希望她專心工作,而她交往過的類型其實不全都是年紀比她大的,年紀比她小的她也交往過,李玟覺得自己是有多次經驗才會做出最適合自己的決定,未料近年傳出婚姻觸礁,甚至李玟動手術時,老公Bruce不在身旁,也讓她過去受訪的片段引發討論。

