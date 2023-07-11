國際天后李玟（CoCo）日前驟逝，今(11日)晚上過了12時後就是她的頭七，先前傳出其家屬有意在台灣請法師幫忙助念，但其二姐李思林（Nancy）已經否認。近日有關李玟上節目的影片也一一被網友翻出，其中，李玟4年前上《金星秀》時透露，自己的藝名本來不叫李玟，差點被取為「李慧紅」、「冰淇淋」等，最後算了筆畫定案是李玟，而英文名字則是姊姊無意間幫忙亂取的。

本名李美林的李玟從小在香港出生，9歲時才跟媽媽移民到美國，1993年回香港參加歌唱比賽，隔年於台灣正式出道。過去她在《金星秀》表示，因為台灣已經有個女歌手叫「美玲」，公司不建議她用本名李美林出道，工作人員就開始意想天開幫她取藝名，提議叫李慧紅、冰淇淋等，讓李玟現在想來都覺得好笑，最後因筆畫決定叫李玟。

至於英文名字，李玟說因為她原本的英文名字太難記了，姊姊就幫她出主意說：「好多狗狗叫CoCo，妳叫CoCo吧！」李玟也聽話答應，一旁的主持人金星也說她的確像狗狗一樣甜美可愛，而李玟原本的真實英文名字其實叫「Ferren Lee」，在她過世後，陶喆就曾分享當年的李玟非常平易近人，初見面就對他說：「you can also call me Ferren」。

節目中李玟說到自己初戀是18歲，因為媽媽管教嚴格，不敢讓媽媽知道，第一個帶回家給媽媽鑑定的男友就是Bruce，引來金星說：「妳媽是把妳當修女來培養的？」李玟則緩頰說其實她明白媽媽的苦心就是希望她專心工作，而她交往過的類型其實不全都是年紀比她大的，年紀比她小的她也交往過，李玟覺得自己是有多次經驗才會做出最適合自己的決定，未料近年傳出婚姻觸礁，甚至李玟動手術時，老公Bruce不在身旁，也讓她過去受訪的片段引發討論。

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