警方查扣相關證物。（洪靖宜攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄警方去年偵辦一起毒品案，向上溯源後鎖定41歲的楊姓嫌犯及62歲的石姓嫌犯，專案小組日前到石嫌住所查緝時，另名48歲的楊姓嫌犯突現身，雙方疑似是約好要交易毒品，自己送上門來，還企圖想逃，警方噴辣椒水壓制，此次行動緝獲三層藥頭。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊於去年年底偵辦一起毒品案，溯源後，發現41歲的楊姓嫌犯與62歲的石姓嫌犯涉嫌在高雄市梓官區、岡山區長期販毒，警方共組專案小組，報請檢察官指揮，積極深入追查，兵分兩路查緝，一組人先到永安一處工地緝捕工程車駕駛的41歲楊姓嫌犯，並查扣毒品殘渣袋、吸食器、手機等證物。

另外一組人則到石姓嫌犯位於梓官區的住處搜索，不過在查緝過程中，上游藥頭48歲的楊姓嫌犯卻突然出現，疑似是正要與石嫌交易毒品，楊嫌一看到大批員警心虛發抖，一度還想拒捕，警方立刻噴灑辣椒水壓制，只能乖乖束手就擒，順利逮捕石嫌與楊嫌，並在楊嫌身上查扣毒品海洛因、安非他命、現金等贓證物，另於石嫌住所查獲電子磅秤1臺、毒品吸食器、分裝夾鏈袋等贓證物。

據悉，48歲的楊嫌已經不是第一次被警方逮捕，這次自己送上門來，身上還帶有多包毒品，想賴也賴不掉。全案訊後將楊嫌等3人，依毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。

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