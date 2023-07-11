迄今為止，已有80多家日企宣布，今年要進行股票分割，幾乎是2022年同期的兩倍左右，也是5年以來數量最多的。其中，包括晶片設備製造商羅姆半導體（Rohm）以及信越化學（Shin-Etsu Chemical）等。

股票分割的優點是，在不影響公司市值之下，每股價值雖然減少，但總權益卻是沒有影響。在價格變得比較不貴，還有在外流通的股數變多後，會有更多股友可以買到自己心儀的股票。

根據彭博社統計，今年進行股票分割的掛牌日企中，半數以上宣布分拆後的1個月，股價表現優於TOPIX（東證指數）。此外，分割後的股票因為價格大減，也比大盤波動要來得激烈，平均來說，震盪幅度要比TOPIX高出約5%。

股票分拆家數愈來愈多，對日本股市來說，表示可以吸引到更多投資人加入，尤其目前日經指數又回升到1990年代水準，加上日本政府做多，經由NISA（日本個人儲蓄帳戶）投資股票或基金的話，可省兩成左右稅金。

以羅姆半導體來說，自6月5日宣布要股票分割後，這個高科技公司的股價就應聲飆漲10%，遠遠超過大盤TOPIX僅1.1%漲幅。同樣地，東京迪士尼樂園的經營者Oriental Land，在去年12月27日說要分拆後，股價更是暴漲44%，也超過TOPIX同期漲幅17%。

不過，股票分割也不是所有想要上漲日股的萬靈丹，像是日本NTT電信公司，在5月12日交易時，宣布1股將要拆成25股後，NTT的股價不漲反而下跌1.9%。

東京交易所已要求部分公司將股價設定在5萬日圓，約351美元，至50萬日圓之間，便於小散戶有能力進場買入。分析師提醒，股票分拆後市場流動性可望增加，但股數變多後，籌碼面也會比較亂，不一定都保證能上漲。不過，日企可能配合政策做多，預估未來股票分割的日本公司只會多不會少。