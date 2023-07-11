明年起，冠星-KY主要客戶愛迪達(Adidas)在中國內銷市場的供貨將以在地生產為主；愛迪達(Adidas)是冠星-KY的主要大客戶，營收占比約5~6成，但大都以外銷為主。冠星-KY去年開始擴增越南新廠，預計今年底試量產、明年第1季產能正式開出，初期產能為100萬鎊／年，目標2026年越南產能將達300萬鎊／年。以自有產能來看，目前冠星-KY自有產能最大的生產基地在柬埔寨，約350萬鎊／年，冠星-KY在大陸產能多為外包。

運動機能服飾業者都期待明年奧運賽事能為市況帶來挹注。第三十三屆夏季奧會將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。這是法國相隔百年後再次舉辦夏季奧運，也將成為繼2012年倫敦奧運後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市。

冠星-KY主要產品為運動休閒棉混紡針織布，大客戶包括adidas(營收占比50~60%)、PUMA(營收占比10%)、GAP(營收占比25~30%)等國際知名品牌，近年來更已經打進Nike(營收占比10%)的供應鏈，提供運動、休閒服飾品牌商短纖布。越南廠新建工程預計可在今年底投產，總投資金額7500萬美元。

冠星-KY表示，由於客戶目前下單仍趨保守，主要被先前的庫存嚇到以及終端需求仍不明顯，往年公司的旺季在第二季和第三季，但今年市場變數仍大。公司力拚全年獲利和去年持平。