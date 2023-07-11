針對近日外傳美國要求我國防部軍醫局研發生物戰劑，外交部今天再度澄清，目前相關單位都已否認，除非能提出進一步佐證資訊，否則外界就會認定這是一個錯假訊息。近日網傳美方將撤僑的消息也純屬謠言。

對於美方要求我研發生物戰劑的說法，外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，國防部、外交部、以及美方，甚至當時的行政院長蘇貞昌都在第一時間明確的否認，一則新聞的刊出，相關各方都明確否認，除非刊登的媒體能夠提出進一步的佐證資訊，否則外界就會認定，這是一個錯假訊息。

他說，錯假訊息本身會傷害的是媒體的公信力，但不致影響到台美關係，一則錯假訊息要說要影響台美關係，這個說法實在是侵害了台美間長期友好互動的堅實基礎。

此外，劉永健表示，今天上午社群媒體又發現有人在line上刻意流傳，再次炒作美國將在台灣撤僑的新聞，還說美國公民有接到通知的3天內要登機，外交部在此鄭重澄清，經過與美國在台協會台北辦事處確認上述的消息純屬謠言。

他強調，美國撤僑的謠言近期已多次出現，全都是捏造的不實訊息，不僅外交部已多次說明。美國政府6月中旬也公開由白宮國安會戰略溝通協調官出面澄清，外交部再次呼籲並提醒國人，務必提高警覺，加強各種平台內容的識讀能力，並善用事實查核機制，切勿輕信或傳播錯誤假訊息。