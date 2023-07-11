台鐵仲夏寶島號周邊商品販售點。（台鐵提供／簡立欣台北傳真）

台鐵仲夏寶島號將於7月15日啟程，為此台鐵特別推出手工立體紙雕卡片等蒸汽機車周邊商品，另外還有專屬本次仲夏寶島號的造型瓶裝水，讓民眾夏天補充水分時，別有搭乘蒸汽火車的一番風味。

台鐵表示，今年度由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車，附掛6節莒光號車廂行駛於玉里至台東間，預計共開行3趟車次（7月15日、8月5日及8月19日），沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、山里及台東等站。

台鐵為了此次活動規劃蒸汽機車周邊商品，首推手工立體紙雕卡片，每張390元，考究真實的火車機構，繪製許多插畫細節，呈現立體紙藝；上面還有燙金裝飾並設有夾層，內有一張紙卡，正面是火車歷史介紹，背面有書寫區域，亦可作信件使用；收納卡片的典藏盒封面是中央山脈，山脈間藏有石虎、台灣黑熊、梅花鹿、台灣藍鵲、寬尾鳳蝶等特有種動物。整件作品製作時不使用任何黏貼，是高難度的設計。

其他周邊商品還包括：CT273女王號系列的金屬名片座、刺繡行李吊牌及鑰匙圈；DT668國王號系列的領帶夾、玻璃藝品、造型抱枕、蒸汽火車超微型積木、木質冰箱貼及鑰匙圈等。

另專屬本次仲夏寶島號的造型瓶裝水，每瓶59元，陪伴民眾夏天補充水分時，別有搭乘蒸汽火車的一番風味。

台鐵表示，凡於7月14日至15日這兩天持仲夏寶島號車票票根，至台鐵夢工場（花蓮及台東門市）購買「台鐵經典車站紀念酒－高雄驛」（每瓶999元）及「蒸蒸日上」CK101蒸汽機車頭金門高粱酒（每瓶4280元），買幾瓶就送幾顆驚喜扭蛋；另CK101蒸汽機車頭金門高粱酒驚夏價2瓶7960元（單筆消費）。