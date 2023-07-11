一旦瓦格納集團（Wagner Group）抵達更偏遠的鄉下，監視與追蹤的機會愈形渺茫。他們曾抵達距離核武基地「佛洛尼斯-45」（Voronezh-45）僅約100公里之處。

路透社無法證實後來發生了什麼事，不過西方官員一再表示，俄羅斯儲存的核武在兵變期間從未處於險境。兵變在當天稍晚迅速而神秘地結束。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受獨家專訪時表示，瓦格納集團實際上前進地更深入。他表示，瓦格納戰士其實抵達了這座核武基地，他們的目的是要獲得蘇聯時期的小型核武裝置，以便「提高兵變的談判籌碼」。

布達諾夫說：「如果你準備好戰到最後一人，這就是大幅提高談判籌碼的設施之一。」

布達諾夫說，瓦格納集團與核武之間的唯一障礙僅是儲存設施的大門，「倉庫的門是關著的，他們沒有進入技術區域」。

路透社無法獨立判定瓦格納集團是否確實成功抵達「佛洛尼斯-45」基地。

布達諾夫並未就他的說法提供任何證據，也拒絕透露烏方與美國和其他盟國是否曾就此事進行討論以及討論內容。他也並未說明瓦格納戰士後來為何撤退。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）